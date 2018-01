Frankfurdi piirkonnakohus Saksamaal otsustas reedel, et pähklid tohivad puudelt alla kukkuda, kuna tegemist on loodusliku paratamatusega. Mis sundis kohust nii tavapärase asja jaoks eraldi seadust tegema?

Deutsche Welle kirjutab, et üks naine kaebas Frankfurdis enda naabri kohtusse ja nõudis temalt rohkem kui 3000 euro suurust kahjutasu. Seda seetõttu, et naabri aias kasvavalt pähklipuult olid naise autole kukkunud pähklid, mis tema autole kahju tegid.

Hageja väitis, et pähklid kukkusid naabri aias kasvavalt puult ta autole 2013. aasta oktoobris, mil puhus vali tuul. Pähklite autole potsatamise tagajärjel tekkinud aga mõlgid nii katusele kui ka kapotile. Naine nõudis naabrilt 3866 eurot, et auto parandamiseks läinud kulusid katta.

Naabri aias oleva puu oksad ulatusid poolteist meetrit üle aia naise valdustesse, seetõttu said ka pähklid tema autole kukkuda. Naaber väitis aga, et on regulaarselt puu oksi tagasi lõiganud. Lisaks keeldus naaber naise nõudest ehitada tema auto parkimiskoha peale pähklite kaitseks varikatus. Naaber seletas, et ta ei pea naabri autot tema krundil kasvava puu pähklite eest kaitsma, kuna valminud pähklite allakukkumine on loomulik looduslik protsess.

Kohus asus naabri poolele ning naaber pääses kahjutasu maksmisest. Küll aga peab naabri kohtusse kaevanud naine tasuma kohtukulud.