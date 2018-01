Ameerika Ühendriikides Texase osariigis põgenes kinnipeetav mees vanglast, kuid pöördus sinna pärast koos toidu ja alkoholiga tagasi.

Texase vanglast põgenes mees nimega Joshua Hansen, kuid mitte sellepärast, et vabdusse pääseda, vaid et natuke kodust toitu maitsta saada. FOX31 kirjutab, et mees lasi vanglast jalga, politsei sai ta aga kätte tagasiteel vanglasse. Mehel oli kaasas kandekott, mille sees oli alkoholi, suur kogus kodus küpsetatud toitu ja tubakat.

Piirkonna politseipealikud said teate põgenenud vangidest. Vangid aga ei soovinud enamat, kui vaid natuke salakaupa vanglasse toimetada. Politseinikud seadsid üles varitsuse ning nägid, kuidas üks suuremat sorti auto ühe eravalduse juures kinni pidas ning suure koti maha jättis.

Peagi pärast seda korjas koti üles üks põgenenud kinnipeetavatest, Joshua Hansen, kes kannab karistust narkootikumide vahendamise eest. Mees krabas koti ning suundus tagasi vangla poole, kuid politsei pidas ta enne sinna jõudmist kinni.

Hanseni kotist leidi kolm pudelit brändit, üks pudel viskit, mitu pakki tubakat, snäkke ja suur kogus kodus valmistatud toitu, sealhulgas BBQ kastet ja praekana. Mees pandi tagasi trellide taha. Kas ta kotis olnud praekana ja snäkke nautida sai, on teadmata.