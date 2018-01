Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütleb erakondade reitingutulemusi kommenteerides, et Keskerakonna aeg valitsuses on läbi.

"Toetusnumbrid näitavad rahva selget kinnitust, et Keskerakonna juhitava eksperimantaalvalitsuse aeg on läbi. Olgem ausad - valitsus, mis ei olnud demokraatlike valimiste teel väljendatud rahva tahe, vaid suitsunurga kokkulepe, ei saanudki olla edukas," märgib Pevkur.

"Valitsusse minnes või seal olles ei saa maha müüa oma väärtusi. Isegi kui uue valitsuse ametisse asudes oli kerge positiivne ootusärevus, siis tänaseks on kõigile selge, et Eesti riiki juhib seltskond, kelle tegevuse tagajärjel oleme saanud tohutu maksusegaduse ning viimaste aastate suurima inflatsiooni," räägib Pevkur ning lisab, et sellega on kaasnenud ka töötavate pensionäride ja edasipüüdlike inimeste karistamine, viinaralli ning valitsuse suure suuga inimestele lubatud lisaeurode riigieelarvesse kühveldamine läbi gaasi, kütuse, toidu ja muu hinnatõusu.

"Samuti näeme, et maksumaksja raha eest nuumatakse kremlimeelset telekanalit PBK. Ehk oleme saanud valitsuselt halba juhtimist ja nüüd väljendub see ka rahva hinnangus, sest mõistmise aeg on möödas."

Reformierakonna esimees avaldab, et inimestena tahame kõik olla edukad, mitte võrdselt vaesed.



"Oleme väga tähelepanelik ning nõudlik opositsiooniliider ning valmistumas täie pühendumisega Riigikogu valimisteks. Meie esimene ja peamine lubadus on tuua tagasi lihtne ja selge maksusüsteem, mis ei karista inimesi, vaid motiveerib neid edasi pürgima. Vaid nii saame riigi ja valitsuse, kelle üle uhkust tunda," seletab Pevkur.