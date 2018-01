Valijate summaarne toetus kolmele valitsusparteile on kahanenud 36 protsendini – see on pea sama väike kui opositsioonis oleval Reformierakonnal üksinda, selgub Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori uuringust.

Jüri Ratas kirjutas enda Facebooki kontol madalat toetust kommenteerides, et valitsusel on õnnestunud tõsta inimeste heaolu, kuid selgitustööd on vajaka jäänud.

"Eesti Keskerakond on alati seisnud tugevama, sidusama ja võrdsema ühiskonna eest. Teame, et Eesti vajab iga inimest, sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Samast põhimõttest juhindusime opositsioonis inimkesksemat riiki nõudes ning lähtume ka valitsust juhtides. Just seetõttu viime ellu ulatusliku maksureformi, mille tulemusena võidab üle 80% elanikkonnast ning ühiskond muutub senisest võrdsemaks ja solidaarsemaks," põhjendas Ratas veelkord ebapopulaarset maksureformi otsust.