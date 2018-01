Seine'i jõeäärsed kodud ja ärid Pariisis on suures ohus, kuna jõgi ähvardab üle kallaste tõusta.

Mõned keldrid linnas on juba lekkima hakkanud, kuna suured vihmad on Seine'i jõe üle kallaste tõstnud, kirjutas BBC laupäeval. Ilmaprognooside järgi tõuseb Seine'i veetase tulevasel nädalal veelgi ning võib jõuda kuue meetrini. See on neli meetrit tavalisest veetasemest kõrgem.

Mitmed tänavad jõe piirkonnas on juba vee alla jäänud. Ka paadiliiklus, mis on Pariisi üks populaarsemaid turimisatraktsioone, on üleujutuse tõttu häiritud. Lisaks on oma uksed ajutiselt sulgenud Louvre' muuseum.