„Seda, kas me veel koos oleme, küsivad praegu ka paljud meie sõbrad ja tuttavad!” rääkis endine välisminister ja parlamendisaadik Kristiina Ojuland intervjuus LP-le.

Naine kinnitas, et nende teed Raimo Käguga pole siiski lahku läinud, vaid nad ongi alati palju aega eraldi veetnud ning see on nende jaoks harjumuspärane.

Olin isegi lihtsalt riigikogu liikmena pea kolmandiku aastast ära komandeeringutes, ministriajast rääkimata," märkis Ojuland. Naine tunnistas, et praegu nad Käguga päris iga kuu ei kohtu, aga vabariigi aastapäevaks sõidab ta igal juhul Itaaliasse Kägu juurde. "Meid hoiab koos armastus," kinnitas ta.

