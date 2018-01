President Kersti Kaljulaid tegi täna Riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse pikaaegne avaliku sektori tippjuht Janar Holm.

„Riigikontrolör peab oma tööga andma meile kindluse, et Eesti on hästi hoitud. Tema ülesanne on luua usaldust, mitte kahtlusi. Riigikontrolör ei ole ei audiitor, poliitik ega kolumnist. Ta peab olema suure pildi ja vaheda mõistusega inimene. Ta peab töötama tulevikuga, kuigi infot saab paljuski minevikust,“ rõhutas president Kaljulaid Janar Holmi tutvustades.

Lisaks ootab riigipea, et uus riigikontrolör oleks eestvedaja, kes lisaks toimuvast arusaamisele suudab mõelda, sõnastada ja ka ühiskonda kaasa tõmmata arutama nende põhimõtteliste valikute üle, mis meie riigil järgmisel 10-15 aastal ees seisavad.