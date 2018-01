Sõiduvahendusplatvormi Taxify juhid kogunesid täna meeleavaldusele, protestimaks möödunud aasta lõpul tehtud muudatuste vastu. Üle poolesaja juhi kogunes Taxify kontori juures parklas Vana-Lõuna tänaval, et rahulikul koosviibimisel arutada läbi autojuhtide soovid ja ettepanekud, mida hiljem juhatusele esitada.

Kaks päeva enne jõule katsetati Taxifys uut hinnasüsteemi, mille tagajärjel langesid juhtide sissetulekud 30 protsenti. Seetõttu oli juhtidel keeruline tasuda auto rendi, kütuse, kindlustuse jms töötamisega seotud kulude eest.

Juhid andsid kontorile ühese tagasiside, et selline süsteem ei toimi ega ole hea klientidele ning juhtidele. Sellegipoolest said kõik Taxify juhid esmaspäeva õhtul kella 21 ajal kirja, kus öeldi, et teisipäeva lõunast hakkab siiski uus süsteem kehtima.