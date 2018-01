Euroopa Parlamendi Eesti saadikutest on kellakeeramise küsimuses kindlal seisukohal Indrek Tarand, Tunne Kelam, Kaja Kallas ja Ivari Padar. Yana Toom ja Urmas Paet nii kindlad veel ei ole.

Kellakeeramine tähistab tänavu 100. sünnipäeva. See kehtestati 1918. aastal USAs eesmärgiga säästa sõja tingimustes energiat, keskendudes töötamisele loomulikus valguses. Nii Tarandi kui ka Kelami sõnul ei anna see sõjamajanduse olukorras leiutatud meede praegu kokkuhoidu, mida ta sada aastat tagasi väga teistsuguses majanduskeskkonnas andis. „Suur osa töötajaid pole kindlatel kellaaegadel vabrikuis ja kontoreis nagu saja aasta eest: paljud töötavad interneti vahendusel, sõltumata kellaajast,“ selgitas Tunne Kelam.

Tarand, Kelam, Kallas ja Padar tuginevad arstide uuringutele. „Ma lugesin unearstide seisukohta, et ajaga mängimine tuleks lõpetada,“ sõnas Ivari Padar. Tuleb välja, et kellakeeramisel on tervisele ulatuslik mõju, samuti mõjutab see koduloomade tervist, eriti põllumajanduses.