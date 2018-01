Menuka saate "Radar" saatejuht Marii Karell sõudis oma kallima Siim Männikuga abieluranda.

Uudis Marii ja Siimu peatsest abiellumisest tuli avalikuks detsembris. Kolm aastat koos olnud Marii ja Siim kinnitasid Elu24-le, et paaris on tõesti ühte heita. Suurt pulmapidu ei plaanitud ning paarike avaldas, et paari minnakse jaanuari lõpus.

Nüüd on Marii oma Instagrami lehel avaldanud Õnnepalees tehtud pildi, mis paljastab, et ongi sõrmuseid vahetatud.

Marii kandis punast kleiti, mis pildi juurde lisatud märksõnade järgi on Iris Janvieri tehtud.