Võistre külas Imavere-Viljandi maantee ääres on heinapallid sinimustvalgesse riietatud.



Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistakse üle Eesti väga erinevalt. Näiteks Viljandimaal hakkavad autojuhtidele hästi silma sinimustvalged heinapallid. Põllu ääres on umbes paarkümmend heinapalli, mis on riietatud Eesti lipu värvidesse.