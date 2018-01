Treier rõhutas, et isegi, kui bussid on head ja juhid korralikud, võib aeg-ajalt ikkagi midagi juhtuda.

"Lisaks erinevatele abivahenditele on bussides erinevad elektroonilised süsteemid ja ka elektrooniline jälgimissüsteem, kus me saame päris palju infot selle kohta, mismoodi buss sõidab, kus ta sõidab, missuguse kiirusega ta sõidab, mismoodi tehakse järske pidurdusi ja mingisuguseid ohtlikke manöövreid, mis võimaldab juhtidele anda tagasisidet, mismoodi sõitmine välja tuli," rääkis Treier ERRi raadiouudistele.

"Me oleme päris tõsiselt võtnud ka turvavöö kampaaniat ja tuletame reisijatele reisi alguses, et tõepoolest on oluline ka bussis turvavöö peale panna. Kui midagi juhtub, aitab see suuremaid vigastusi ära hoida," sõnas Treier.