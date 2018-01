USA esileedi ei läinud koos abikaasa Donaldiga Šveitsi maailma majandusfoorumi kohtumisele. See vallandas spekulatsioonid, et Trumpide abielu võib karidel olla.

Melania Trump kasutas neljapäeval hoopis võimalust külastada Washingtonis asuvat holokaustimuuseumi. See oli esimene kord, mil naist avalikkuse ees nähti pärast 12. jaanuari, mil USA meedia avalikustas kuulujutu, et Donald Trumpil oli 2006. aastal afäär pornostaar Stormy Danielsiga. Väidetavalt olevat tulevane president valimiste eel Danielsile suure summa üle kandnud, et naine suu kinni hoiaks.

Twitteris kirjeldas Melania Trump, et oli külastusest liigutatud.

Thank you @HolocaustMuseum for a powerful & moving tour that honors the millions of innocent lives lost, and educates us on the tragedies and effects of the holocaust. #WeRemember #AskWhy pic.twitter.com/za8MN6pKRZ