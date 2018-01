Praegu seaduslikult kehtiva seksuaalelu vanusepiiri kergitamise ettepanek väärib ühiskondlikku arutelu hoolimata trendist, et internetti sukeldunud noortel jagub huvi ja aega seksiga tegelemise vastu järjest vähem. Poliitikas loeb ettepaneku sisu kõrval väga palju aga seegi, kes sellega välja tuleb. Nii on praeguselgi juhul väga vähe võimalusi, et praegune võimuliit EKRE valimismaigulise ettepanekuga tõsisemalt tegelema hakkaks.

Tuleb nentida, et praegu kehtiv 14aastane vanusepiir on tõepoolest madal enamiku ELi riikidega võrreldes. EKRE kava järgi tohiks vanem kui 21aastane seksida vähemalt 16aastasega, et ära hoida olukordi, kus näiteks 65aastane magab praegu täiesti seaduslikult 14aastasega.

Küsimusi tekitabki vanusepiiri kergitamine 18 eluaastalt just 21ni. EKRE näeb ette selle perioodi inimesele arenemiseks, et too saaks aru, mis on õige, mis vale. Pole teada, millele EKRE oma arvutustes tugineb, kuid on selge, et mida keerukam süsteem, seda raskem on seda kontrollida. Lihtsam oleks lihtsalt tõsta kõigi jaoks vanusepiirang 14ndalt 15. või 16. eluaastani nagu paljudes teistes riikides. Iseasi, kas see on ka tegelikkuses kontrollitav ja kas selleks üleüldse on vajadust.

Alaealiste kaitse vajadus on mõistetav. EKRE karmistaks viiekordseks näiteks lastepornoga seotud karistusi – senise kolme aasta asemel 15 aastani, see on sama palju kui tapmise eest. EKRE on palju rääkinud ka surmanuhtluse vajadusest, viimati seksuaalmõrva kohtuasja puhul. Siin peitubki oht, et nuiaga lähenemine tekitab teistes erakondades tõrke arutamistvääriva teemaga edasi tegelda ning diskussioon vaibub enne, kui see tekkidagi saab.