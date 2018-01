YouTube'i on aastatega kogunenud tuhandeid videoid, mis õpetavad, kuidas koduste vahendite abil mõnusat venivat lima valmistada. Tuleb välja, et ülesanne ei ole väga kerge. Vähemalt kolmel katsel see meil Õhtulehe toimetuses ebaõnnetus.

Proovisime lima valmistada kolmel erineval viisil. Retseptid pärinevad internetist.

Tuleb välja, et sajad väikesed tüdrukud YouTube'is saavad hakkama lima valmistamisega, ent Õhtulehe ajakirjanik mitte.