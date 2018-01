Ahvatlused ja võimalus neid teoks teha - see on tänapäeval uskumatult lihtne. Kus algab aga meie jaoks petmine? Peaaegu kõik naised ja mehed nõustuvad, et vahekord ja oraalseks on petmine. Kuidas on lood suudlemisega? Usud või ei, aga 95 protsenti naistest peab seda petmiseks. Aimad, kuidas on lood meestega? 81 protsenti leiavad, et suudlemine on petmine.

Et saada natuke aimu, siis tuleb appi uuring, kus osales 1600 meest ja 800 naist. Uuriti petmist ja seda, kust läheb siis see piir.

1. Üksi porno vaatamine

60 protsenti naistest ja 28 protsenti meestest usuvad, et see on petmine.

2. Õhtusöök kellegagi, kes on sinu jaoks atraktiivne

62 protsenti naistest ja 43 protsenti meestest peab seda petmiseks.

3. Kohtingulehel on konto

83 protsenti naistest ja 68 protsenti meestest peab seda petmiseks.

4. Seksikad sms-id

94 protsenti naistest ja 75 protsenti meestest olid veendunud, et see on petmine.

5. Endast rajude ja paljastavate fotode saatmine

91 protsenti naistest ja 75 protsenti meestest leiavad, et see on petmine.

6. Eksi jälgimine sotsiaalmeedias