Ajakirja Us Weekly andmeil on "Grey anatoomia" naistelemmiku Jesse Williamsi ja näitlejatar Minka Kelly armulooga finito.

Paarike oli tutvunud aasta tagasi Pariisis ühist videomängu filmides. Suvel ilmusid nad üheskoos avalikkuse ette. Kuna veidi varem oli purunenud Williamsi ja tema laste ema Aryn Drake-Lee abielu, kahtlustati selle lõhkiajamises just kaunist Minkat.

Ent oktoobris kinnitas too Instagramis ühe õelutseja kommentaari peale: "Kuuldused kõrvalehüppest pole tõsi. Kahju, et sulle pettumust valmistasin. Hea, et see asi on nüüd klaaritud. Ja tõmba nüüd uttu!"

Jesse ja Aryn andsid lahutuse sisse mullu aprillis. Sestsaadik on nad pidanud kohtulahingut oma laste Sadie (4) ja Maceo (2) hooldusõiguse pärast.