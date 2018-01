Mullu parima meespeaosatäitja Oscari võitnud Casey Affleck pidi tänavusel tseremoonial üle andma parima naispeaosatäitja auhinna, kuid Huffington Posti teatel pidas ta targemaks sellest rollist taanduda.

Ka Ameerika Filmiakadeemia esindaja on kinnitanud, et Ben Afflecki noorem vend ei osale märtsikuisel galal.

Väidetavalt kardab Casey (42) äratada filmipeol ebasoodsat tähelepanu. Teda on varem süüdistatud 2010. aastal toimunud verbaalses ja füüsilises ahistamises. Kahe naise sõnul leidis see aset Afflecki vändatud mockumentary "I'm Still Here" võtetel.

Ehkki Affleck eitas kõiki süüdistusi, maksis ta hiljem naistele kohtuväliselt raha. Summat pole teada, ent mõlemad osapooled allkirjastasid lepingu, mille järgi ei tohi juhtunust enam kõnelda.