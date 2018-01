Sandra Vabarna: Minu lemmikauhind on Aasta Ansambel ja selle me ka saime.

Jalmar Vabarna: Minu lemmikauhind on samuti Aasta Ansambel. Aga Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album on ka väga hea. Kolme aastaga kolm sellist auhinda on väga hea tulemus.

Kaua veel ja kui palju veel?

Sandra: Halloo, me alles alustasime! Neli aastat on alles intro. Teeme nii kaua, kui torust tuleb.

Te olete nii palju Eestist ära välismaal. Eestlane ei saa teid üldse enam nautida. Kui hästi teil seal välismaal siis läheb?

Tõnu Tubli: Tegelikult meil läheb seal välismaal väga hästi ja nüüd me tegeleme sellega, et ka Eestis hakkaks väga hästi minema ja sellepärast me teemegi varsti Eesti tuuri. Jõuame igasse maakonda.

Millal tuur algab, kust algab ja kaua kestab?

Tõnu: See algab 20. veebruarist Viljandimaalt ja paneme kõik viisteist maakonda jutti.

Sandra, sooviksin sinult ühele kuulujutule vastust. Kas peab paika, et oled lapseootel?

Ei kommenteeri. Mina sel aastal oma endana ei anna ühtegi intervjuud ja ei vasta ühelegi küsimusele. Selle otsuse võtsin vastu juba detsembris, et ma puhkan meediast. Aga kõik bändi küsimused on väga teretulnud.

Tõnu: Küsi sama küsimus parem minu käest.

Sandra, kuulujutt, et oled lapseootel läks lahti sellepärast, et tavaliselt oled saabunud muusika-galadele liibuvates, sädelevates kostüümides, kuid seekord on sul üll suur, figuuri varjav hõlst.

Ma arvan, et kogu selles valguses, mis ahistamiste teemal toimub, siis ma ei arva, et naised peavad kogu aeg olema liibuvates ja läbipaistvates asjades. Eriti praeguses olukorras, kus see teema on nii kuum ja üritatakse toetust näidata nendele naistele, kes on siis ohvriks langenud.

Tõnu: Selle asemel panevad hoopis mehed endale üll liibuvad riided.