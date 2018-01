„Mäletan. Ta tõepoolest ei vaadanud isegi otsa. Mõtlesin, et rahandusministrina tekib temaga hingeline side, saame vahetada infot, ta võtab sõna ja on kohal. Ei oodanud ära. Siiski sain teada ka me hingesugulusest.

Riigikogulane Jürgen Ligi kirjutab suhtlusvõrgustikus vastuseks majandusteadlasele Ruta Arumäele, et pole temaga kunagi kohtunud ja näinud viimast vaid kaugelt ning teab, mis tunne on olnud olla kasutu inimene.

Raiskasin ise Vene ajal ja Eesti algul aastaid teadmatuses, milleks mind vaja on. Tegelikult polnudki. Mu elu suurimaid lollusi oli öelda see ühel koosolekul klientide juuresolekul ka välja, et tegelikult pole mõtet ka sel organisatsioonil, iseäranis tema Saaremaa filiaalil minu isikus, kui meil pole klientidele pakkuda midagi. Kasutu olin veel mitmes ametis nagu olid ka ametid. Aga raputasin end õppimisega ja ärkamisaeg ja perekond äratasid minugi üles.

Peaministritega kohtumisest ei osanud ma muidugi unistadagi, aga hiljem selgus, et nende ja nende aparaadiga suhtlemine on imelihtne. Taaviga inimesena eriti. Teda huvitasid analüüsid ja memod nagu Andrustki. Aga karta on, et ta ei jaksanud piisavalt mõelda kõigi peale, kes ootavad oma kabinetis peaministrit nagu kurdab Ruta. Minagi tean, kui hea on oma kabineti rahu. Maris Lauri tegi end ses kasulikus ametis kasulikuks nii, et uuris oma võimalused välja ja tahtis.

Minu kui Ruta pisut hingesugulase läbi kogetud moraal on, et ei tohi jätta end üksi ega maksa kiruda tööandjat, isegi kui arvad olevat selles tõde, nagu oli minul. Ei aidanud see meid kumbagi ja ajapikku sai asja ka nii tööandjast Kaubanduskojast kui - miljonite meelehärmiks - ka tema kasutust töövõtjast. Hea muidugi, kui asemele on võtta renditulu, aga enamasti ju pole. Ega piisa sellest hästi tundmiseks. Peaministritega igatahes on kõike muud kui igav,“ kirjutab Jürgen Ligi.