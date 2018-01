Pahur kiisu pole tegelikkuses mõistagi kurjem kui ükski teine kass. Tema omapärane nägu tuleneb sellest, et kassike on kääbuskasvu. Kängu jäänud kasv ongi talle andnud n-ö mossis näoilme. Internetis Grumpy Cati nimega otsingut tehes võib leida hulgaliselt naljapilte ja meeme, kus tigeda näoga kass ühes või teises asjas „arvamust avaldab“.

Pahur Kass ehk Grumpy Cat on internetikuulsus, kes oma iseäraliku näoga on juba aastaid tuntust (ning omanikele raha) kogunud. Kiisu viimaste saavutuste hulka kuulub ka kopsaka summaga kohtuvõit, kirjutab BBC.

Siinkohal võib meelde tuletada, et tegemist on (elusa) loomaga.

Süüdistuse järgi ei maininud kass sotsiaalmeedias kohvijooki piisavalt sageli ning samuti ei öelnud ta Grumpuccino kohta sõnagi üheski teleesinemises.

Siiski otsustas kohus kassi kasuks ning mõistis autorikaitse seaduse paragrahvi alusel kohvifirmale 710 000 dollarit (umbes 571180 eurot) trahvi, mis nüüd kassikese kukrusse voolab. Õigemini küll omaniku.

Netikuulsusest kiisu reisib palju ning reklaamib mitmeid erinevaid endanimelisi ja -näolisi tooteid. Grumpy logoga on saadaval kruusid ja kassitoit, samuti võib osta Grumpy kaisuka. Mõned loomasõbrad on ka väljendanud muret, et loomaga pidevalt reisimine, tema näitamine suurtele hulkadele võõrastele inimestele ja muu möll võib vaese kassi stressi (ja kohe päriselt pahuraks) ajada. Omanikud on aga alati kinnitanud, et jälgivad hoolega kassi meeleolu ja enesetunnet ning ei teeks midagi, mis kiisut kahjustaks.