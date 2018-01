Juba veebruaris jõuab teleekraanile suurejooneline ajalooline seriaal „Litsid“. Kui tavaliselt telesarju kinolinal ei esitleta, siis sedapuhku on otsustatud minna teist teed. Mart Sander kutsub kõiki fänne 8. veeburaril Vene kultuurikeskusesse, kus „Litside“ täispikk pilootfilm suurele ekraanile jõuab. „Sarjas räägitakse pidevalt kinoskäimisest ja uutest filmidest – tundus nii loogiline, et ka meie esilinastus peab ikkagi toimuma kinolikus õhkkonnas.“

Linastus, kuhu on oodatud absoluutselt kõik huvilised, on ühtlasi suur stiilipidu, mis viiakse ellu stalinlikus võtmes. „Sari räägibki ju sellest, kuidas Eesti müüakse maha Stalinile, kelle kurikuulus tsitaat – „Väikeriigid on kapitalismi litsid“ – ongi romaani ja sarja pealkirjaks inspiratsiooni andnud. Vene Kultuurikeskus pole valitud juhuslikult – sealt toimusid ka sarja võtted,“ räägib Mart Sander. Nii nagu sarjaski, muutub kunagine Laevastiku Ohvitseride Maja suureks valimisjaoskonnaks, kus valida saab ainult ühe kandidaadi vahel. „Groteskne tsirkus oli see aastal 1940 ning samasugune meeleolu on taasloodud ka sarjas. Õnneks võime nüüd kõige selle üle naerda – ent siiski ettevaatlikult. Kunagi ei tea, mil naer muutub liiga enesekindlaks ning ühel hetkel avastatakse, et oma vabadus on taaskord endalegi märkamatult maha mängitud,“ sõnab mees.

Peoõhtul toimub ka kontsert, kus astuvad üles „Litside“ staarid; moedemonstratsioon sarjas kasutatud tualettidest ja ka ajaloolise pesu näitus. Ehkki kostüümid ei ole kellelegi kohustuslikud, ütleb Mart, et oleks väga tore, kui ka külastajad ilmuksid kohale kostümeeritult. „Olgu siis kapitalistide ja nende prouakeste või töölisnaiste, komnoorte, sõdurite, teadurite, lüpsjate, sunnitööliste või revolutsionääridena. See ajastu on nii fantaasiarikas ning lubab erinevaid lahendusi.“