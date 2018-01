Brasiiliast leitud kärbes sai nime Arnold Scwarzeneggeri järgi, vahendas EurekAlert.

Kärbseliiki kirjeldanud teadlane Brian Brown kinnitas, et Terminaatorina kuulsaks saanud näitleja oli tema teismeea iidol, kes on oluline nii maailma filmiajaloos kui ka California poliitikas. Uurija ei kõhelnud hetkegi ja valis liigile nimeks Megapropodiphora arnoldi.

Superstaari järgi nimetatud kärbes kuulub küürkärblaste hulka. Tugevate jäsemetega putukas elutseb ilmselt sipelga- või termiidipesas. Siiani on leitud vaid üks isend kehapikkusega vaevalt 0,4 millimeetrit. Tõenäoliselt on see maailma kõige väiksem kärbes.

Brown tunnistas, et üliväike putukas on ilmselt uurijatel sõna otseses mõttes kahe silma vahele jäänud. Ta teab, millest räägib. Ka seni maailma pisimaks kärbseks arvatud liik on tema avastatud.