Palju välislähetusest käiv endine eurosaadik ja praegune riigikogulane Marianne Mikko arvates on kohalolek riigikogus ja sealsetest protsessidest osavõtt vajalik.

End e-riigina reklaamiva Eesti poliitikud ei poolda e-hääletuse võimalust riigikogus ning ei soovi selle lisamist ka uude riigikogu töö- ja kodukorra seadusesse.

„Parlamentarismi traditsioonidega käib kokku see, et saadikud on füüsiliselt kohal nii arutelude kui hääletuste ajal. Raske on ette kujutada teist varianti. Väidan seda tuginedes ka kogemusele, mis ma olen saanud Euroopa Parlamendis töötades ja nüüd Eesti ENPA delegatsiooni juhtides,“ rääkis Marianne Mikko Õhtulehele.

„On tõsi, et ühe saadiku häälel on suur kaal, millest võib sõltuda valitsuse püsimine või ametisse saamine. Seda enam ei näe ma vajadust e-hääle seadustamise järele riigikogus. Otsustavatel hääletuste korral on alati võimalus saadikutel välislähetus katkestada ja kohale sõita,“ märkis poliitik.