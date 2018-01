Vastlapäev ja sõbrapäev on kaks toredat veebruarikuist püha, mis on tänavu kõrvuti päevadel – 13. veebruaril vastlapäev ja 14. veebruaril sõbrapäev. Reval Kondiiter valmistub hoogsalt nendeks tähtpäevadeks.

Vastlapäevaks on kõigile midagi – nii klassikaline lihtne naturaalsest vahukoorest vastlakukkel kui ka hapukust lisav jõhvikamoosiga vastlakukkel. Eelmisel aastal tõusis muide Reval Kondiitri müügiedetabeli tippu uutmoodi vastlakukkel mandlikreemiga. Sel aastal on see aga veidi uuemas (ja veel paremas) kuues.

Samuti on tooteid arendades jõutud inimesteni, kel on näiteks laktoositalumatus või kes pooldavad veganlust. Niisiis saab vastlapäeval Reval Kondiitrist vegan vastlakukli, mis on valmistatud naturaalsest taimsest koorest ning ei sisalda laktoosi. Sellega loodetakse võita nii mõnegi vegani süda!

Sõbrapäeva valikusse on Reval Kondiiter pannud aga kogu oma armastuse! Uued gluteeni- ja laktoosivabad kookoseküpsised on nii maitsvad, et neid lihtsalt peab proovima. Samas on valentinipäevaks taas laual ka nostalgiahõngu sefiirikorvikesed.

Reval Kondiitri tooted on valmistatud käsitööna ja suure armastusega naturaalsetest toorainetest. Magusama elu nimel!

