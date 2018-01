Väga cool. Mul saab kohe Aropi mänedžerina täis kaks aastat. See on suht pikk aeg, aga kuna selle aja jooksul on juhtunud tohutult palju põnevaid asju, siis see aeg on suht kiirelt läinud. Looga "Kiki Miki" toimus justkui plahvatus. Lugu ise tuli välja juba juuni alguses. Album ise väga ei kerinud, kuid järsku sügisel, üleöö hakkas "Kiki Miki" kõigile meeldima. Sõitsin autos ja kuulsin lugu mitu korda jutti Sky Plusist ja mõtlesin: "Appi, mis toimub!" Kõigile meeldis ja nüüd sai lugu ka nomineeritud ning võitis Aasta Parim Laul tiitli. No, ma olen tõesti väga üllatunud! Uku nägi plaadiga väga palju vaeva ja nüüd on tulemus käes.

Põhimõtteliselt kirjutas Arop loo justkui iseendale, heade aegade meenutuseks ja ilmselt liialt pingutamata? Võib-olla tuleks kõigil muusikutel siit õppust võtta, et tehke loomingut südamega, mitte auhindu ja nominatsioone jahtides?

Just nimelt. See lugu on Uku enda headest aegadest lapsepõlves. Paljud muusikud võiksid mõelda, et mis on olnud nende kõige paremad ajad või millest nad unistavad tulevikus, mis võiks tulla ja siis sellest kirjutada. "Kiki Miki" oli nii siiralt kirjutatud lugu ja õnneks said paljud sellest ka aru. Tänu sellele see ka nii suureks läks.

Kuidas näeb välja Aropi mänedžeri igapäevatöö?

Aropi mänedžer on väga lahe olla! Mulle meeldib see. Minu igapäevatöö kätkeb livede bookimist, räägin kontserdite korraldajatega, vastan meilidele. Minu ametinimetus on küll mänedžer, kuid tegelikult olen ka Aropi assistent. Teen kõike mis vaja on. Kui vaja on, siis isegi sõidutan teda esinemiskohtadesse.

Kui palju esinemisi on hetkel Aropil ette planeeritud?

Veebruar on täiesti täis, märtsikuusse on planeeritud juba kuus laivi, isegi augustikuusse on tehtud juba broneeringuid. Nii palju küsitakse, et ma ei jõua enam kõikidele meilidele vastatagi kohe.

Kas suplete kullas?

Piimavannis.

24. veebruar on ukse ees. Kas Arop on ehk kutsutud ka tänavusele presidendi vastuvõtule? Sai ta ju mõni aeg tagasi Kersti Kaljulaidilt isegi kiidukirja.