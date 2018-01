Jüri Ratas, kes viibib Davosis Maailma Majandusfoorumi tippkohtumisel, andis täna intervjuu CNBC-le. Peaminister sõnas USA kanalile, et Eesti ei kahtle Trumpi pühendumuses NATO-le.

Küsimusele, kas Trump on olnud seni pühendunud sõber, vastas Ratas: „Meil on väga tugev suhe USA ja selle presidendiga.“ Peaminister lükkas tagasi kahtlused, nagu poleks NATO oma liitlasriigile piisavalt panustanud.

Ratas märkis, et Eestit on külastanud nii USA esindajatekoja spiiker Paul Ryan kui ka asepresident Mike Pence. „Arvan, et see peaks olema maailmale konkreetne ja tugev märk,“ lisas ta.