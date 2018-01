Tom Cruise murdis hiljuti “Võimatu missiooni” järjefilmi võtetel pärast ebaõnnestunud triki tegemist oma hüppeliigese. Oleks loogiline, et mees võtaks filmimisest pausi ja laseks oma hüppeliigesel kokku kasvada, kuid ei - mees keeldub võtete peatamisest ning jookseb ja teeb kaskadööritrikke oma purunenud jalaga ikkagi edasi!

55-aastane näitleja käis hiljuti telesaates “The Graham Norton Show”, kus rääkis momendist, mil ta oma hüppeliigese murdis.

“Ma ajasin Henryt taga ning oleksin pidanud seina vastu lendama ning sellest end üles tõmbama. Kuid ainsaks veaks oli see, et mu jalg lendas vastu seina esimesena,” meenutas ta. “Ma sain koheselt aru, et mu hüppeliiges on katki ning ma ei tahtnud seda uuesti teha. Niisiis ma lihtsalt tõusin püsti ja jätkasin võtetega. Ma andsin teistele teada, et see on katki ja praeguseks on asi purgis. Mind on vaja haiglasse viia. Siis haarasid kõik oma telefonid ja hakkasid puhkuseid planeerima.”