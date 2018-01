Inimeste teadlikkus enda nähtavaks tegemise olulisusest on kõrge, kuid tegelikkuses kinnitab enda rõivale mõne nähtavaks tegemise vahendi vaid 66% täiskasvanutest. Viimased kurvad sündmused jalakäijatega on ajendiks uuesti meelde tuletada, kui tähtis on eristuda hallist taustast just pimedal ajal ja halbades ilmastikuoludes.

18.01.2018 kell 21.41 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Pallasti tänav 8 juures, kus sõiduauto esiratast vahetav 56-aastane mees sai löögi seni tuvastamata valget värvi kabiiniga veoautolt. Valge kabiiniga veoauto möödus Volkswagenist vastassuuna kaudu ja riivas sõiduteel viibinud jalakäijat. Pärast liiklusõnnetust lahkus veoauto Tartu maantee suunas. Jalakäijal olid seljas tumedad riided ja puudusid nii helkurvest kui lihtsalt helkur. (PPA kokkuvõte juhtunud liiklusõnnetusest)

Helkurvest on kohustuslik turvavarustus igas autos. Tihtipeale aga ei mõelda selle peale, kui suur kasutegur sel on. Pimedal teel, olgu tegemist hädaolukorraga või lihtsa peatusega, on vajalik ennetada neid olukordi, kus ehmatus teel seisvast tumedast kogust mõjub autojuhile ehmatava šokina. Helkurvesti selga panek ennetab kindlasti hullemat. Seda peaks hoidma juhiistme tagumises sahtlis, auto kindalaekas või juhiukse sahtlis. Nii saab selle vajadusel autost väljumata kiirelt kätte. Samas tuleks tähelepanu pöörata ka autos viibivatele kaasreisijatele, et ka nemad autost väljudes nähtavad oleksid.