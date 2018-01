Petmist on raske mõista seni, kui seda ise koged. Kõik need tuhanded mõtted, mis siis su peast läbi jooksevad... Sõnadega ei saa kirjeldada seda tühjust ja valu, mida see toob. Raske on kirjeldada ka seda, kuidas petjad mõtlevad... Portaal Your Tango aitab sul mõista neid mõtteid, mis petja peast läbi käivad. Paljudki neist on ka sellised, mis panevad mõtlema, kas üldse tasub petjale andestada... 1. Ma olen hea inimene

Petjad usuvad, et nad on head inimesed. Nad iseig usuvad, et nad on hea dpartnerid ja abikaasad. Mõnes asjas nad võivadki head olla, aga kui nad petavad, siis...

2. See ei ole minu süü... Petjad veenavad end, et nad ei ole süüdi. Kuigi petja on süüdi selles, et ta oma kallimat petab, siis on tal raske peeglisse vaadata ja sellege leppida! 3. Ta tunneb süüd... Küsib endalt, et kuidas ta sai küll nii teha... Ometigi on nii, et selle tõdemuseni jõuavad petjad alles siis, kui näevad, millist kahju nende tegu kaasa toob. 4. Mu vajadused ei ole kodus rahuldatud, mistõttu võingi minna seda mujalt otsima... Õigustus oma teole. 5. Kõik teevad ju seda, miks mitte ka mina... Teine väga sage õigustus. 6. Tahan lõbutseda, sest ma näen tööl palju vaeva, et talle ja perele head elu pakkuda... 7. Ta jääb minuga ka siis, kui talle kõrvalsuhtega vahele jään... 8. Tahan praegusest suhtest pääseda. Valin nagunii teise naise... 9. Tahab kõike ja korraga... Talle meeldib vabadus ja riskimine, kuid jube hea, kui kodus ootab kindel kaaslane kah. 10. Petmine ei ole püsipartneriga kuidagi seotud... Isekus ja soov kogeda vaheldust. 11. Petmisest saab halb harjumus, millest raske vabaneda... 12. Petmine on põnev... 13. Ta usub, et ta ei jää vahele... Enamus petjaid usub seda. 14. Ma ei tahtnud seda teha...