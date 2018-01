Soome vanemkonstaabli Pasi Havukaineni sõnul koosneb ühe tavalise soomlase unistus järgnevatest elementidest: oma maja looduse keskel, universaalauto, kuldne retriiver ning poolteist last. Just neist esimene, palkmaja järve serval, on mehele aastate jooksul ohtralt peavalu valmistanud. Kannatusi kirjeldavates pikkades blogipostitustes süüdistab mees ka eestlastest ehitajaid.

Havukaineni tee majaomanikuks saamiseni sai alguse juba 2009. aastal, maja lõplikud ülevaatused tehti aga 2011. aasta lõpukuudel. Unelmate kodu asemel vaatas Havukainenile vastu hunnik õnnetust, kuna selgus, et hooletud ehitajad ning käpardlikust järelvalvaja on ehituse käigus kümnete tuhandete eurode eest vigu teinud. Mehe nukker lugu kisti viimaste aastate jooksul päevavalgele ning päädis sellega, et konstaabel otsustas oma elamusi blogiformaadis lähemalt tutvustada, kasutades selleks keskmisest kangemaid vandesõnu.

„Rajasime ehitusele uue peldiku, nagu seadus nõuab. Sanitaarsed tingimused. Eestlase p*rse sobis sinna hästi ja paska jagus, täitsa lõpuni välja.“