Moskvas vahistati kaks Tšeljabinskist pärit naist, kes kavatsesid ärimehele 1,5 miljoni rubla (21 650 euro) eest müüa 13aastase tüdruku süütuse. Üks vahistatutest on tütarlapse 35aastane ema Irina Gadkihh, vahendab Rossiiskaja Gazeta.

Venemaa siseministeeriumi ametlik esindaja Irina Volk ütles, et naised vahistati küsitud raha saamisel Moskva restoranis Ponton. Nad ei teadnud, et ostja rollis on tegelikult operatiivtöötaja. Nii Irina Gadkihh kui ka tema 25aastane sõbranna tunnistasid, et soovisid tõepoolest tüdruku süütuse pealt teenida ja panid vastavasisulise kuulutuse pornosaidile.

Hiljem vahistasid politseinikud veel ka kolmanda, 34aastase Moskvas elava naise, kes aitas tehingut vahendada. Pärast ülekuulamist ootab viimane oma saatust koduarestis.

Tütre süütust müüa soovinud ema ootab kohtus süüdimõistmisel kuni kümneaastane vanglakaristus. 13aastane tütar ja temast neli aastat noorem poeg on praegu vanaema juures ning kõigi märkide järgi antakse talle ka laste hooldusõigus.