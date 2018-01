Egiptuse president Abdel Fattah el-Sisi andis reedel armu 33aastasele inglannale Laura Plummerile, kelle Hurghada kohus mõistis eelmise aasta lõpul keelatud valuvaigistite riiki toomise eest kolmeks aastaks vanglasse, vahendab ajaleht The Sun.

Inglismaal Hullis elav ja naiste rõivaäris müüjana töötanud 33aastane Laura Plummer lendas mullu 9. oktoobril Egiptusesse Hurghadasse, et lõõgastuda kaks nädalat Punase mere äärses kuurordis. Tal olid kaasas Egiptuses elavale ja pärast autoavariid seljavalusid kannatavale elukaaslasele Omar Caboole mõeldud 290 tramadoolitabletti ja mõned naprokseenitabletid. Mõlemad valuvaigistid on Inglismaal retseptiravimid. Inglanna ei teadnud, et tramadool on Egiptuses keelatud, sest seda opioidide klassi kuuluvat tugevatoimelist valuvaigistit kasutatakse ka heroiini asendajana.

Laura Plummer pääseb tänu armuandmisele õudustevanglaks ristitud kinnipidamiskohast, kus vangidel pole voodeid ega tekke ning nad peavad magama põrandal. Vend Kirk ja õde Jayne lendasid Kairosse, et minna talle vastu.