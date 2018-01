Soome pühapäevased valimised jäävad arvatavasti meenutama viimaste aegade presidendivalimisi Venemaal, kus Vladimir Putin saavutab juba esimeses voorus kindla võidu ja teistel kandidaatidel pole isegi pisikest võimalust talle vastupanu osutada. Putiniks on Soome olukorras praegune president Sauli Väinämö Niinistö, kes peaks samuti juba esimeses voorus ära valitama.

Viimase aasta jooksul on eri küsitlusfirmad kogunud kümneid kordi andmeid presidendikandidaatide populaarsuse kohta ja Niinistö konkurentidel pole selles osas mingeid šansse. Ainsana võib Niinistöle mingitki konkurentsi pakkuda tema eelmiste valimiste aegne vastane Pekka Haavisto, kuid temagi toetusprotsentideks on pakutud kõigest 10–19%. Kandideerib aga koguni kaheksa poliitikut.

Kõige suurem toetus mõõdeti Niinistöle mullu novembris (80%), kuid tänavu jaanuaris oli nelja firma küsitluse järgi toetusmäär aga hoopis erinev: Tietoykkönen leidis Niinistöle toetajaid 58% ja Kantar TNS meelest on neid 68%. Neljapäeval teatas esmalt YLE toetudes uuringufirma Taloustutkimus küsitluse tulemustele, et praegune president kogub 63% häältest ning seejärel kuulutas Helsingin Sanomat, et Niinistö võib arvestada 58% häältega.

See tähendab, et kui kõik kulgeb ennustuste järgi, siis valitakse Niinistö presidendiks juba esimeses voorus ja teist vooru seekord ei peeta. Alates otsevalimiste kehtestamisest Soomes 1994. aastal oleks see esimene kord, kui valimised piirduksid ühe vooruga. Lõpuni kindel see siiski pole. Küll aga on absoluutselt kindel, et kahevooruliste valimiste tulemusel on Soome järgmine president Niinistö.