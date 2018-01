Janne: Olen täiega unine, sest olen veel teises ajavööndis. Tegin siin just ka väikese uinaku. Mingit närvi küll sees pole.

Helen: Mul on täiega närv sees! Terve nädal on olnud tohutult põnev. Kõik need raadiotes ja teles esinemised. Tohutu virr-varr on olnud. Koduse elu keskelt, kolme poisi keskelt, sellisesse olukorda sattuda on väga suur elumuutus.

Helen, sul tuleb kähku lapsehoidja palgata, sest olen kuulnud et teile on tehtud tänasega juba 54 esinemispakkumist.

Helen: Esialgu oleme plaaninud õnneks ainult neli esinemist, aga ma ei tea, mida see Merka meie selja taga siin kokku leppinud juba on.

Janne, sina pead küll nüüd vist Ameerikast tagasi Eestisse kolima?

Janne: Jah, ma mai keskel tulen ja olen terve juunikuu Eestis. Sellest peaks piisama. Eestis on minu jaoks liiga külm. Mul on siin alati ja kogu aeg külm.

Merka: Me peame Jannele palkama ihusoojendaja, siis ta äkki kaalub Eestisse jäämist ja me saame ära teha ka mõned jõulupeod.

Aga kui tõepoolest peaks sadama tohutult pakkumisi Nexuse esinemistele, kas sa Janne võiksid siiski kaaluda, kas või mõneks ajaks tagasi kolimist Eestisse?

Janne: Minu jaoks tundub see reunion siiski hetkelise projektina. Uut plaati meil ka ei tule.

Merka: Plaati tõesti ei tule. Vaatame esialgu, kuidas me oma kontserditega hakkama saame ja eks siis näis, mis edasi saab.

Janne: Ja mind ootab ikka LA, kus päike paistab, ilm on soe, ma teen seal oma muusikat, mul on seal juba sõbrad ja oma tutvusringkond.

Ja kindlasti ka peika?

Janne: Jaa, mul on seal tõepoolest keegi, kes mind ootab.

Ta võiks ju sinuga koos mõneks ajaks Eestisse kolida?

Janne: Ma väga kahtlen selles.

Kas ta on vähemalt korra Eestis käinud?

Ei ole.

Ja kuidas on peiksi nimi?

Ei ütle.

Helen, kuidas sinu kaasa on suhtunud Nexuse taastulemisse? Kas temagi on pisut ärevil?

Helen: Me elame üks nädal korraga. Kui ma talle juba selle nädala tiheda plaani välja käisin, siis ta ütles, et nüüd tuleks küll lapsehoidja palgata. Mina omakorda ütlesin, et aga lastel on ju isa olemas ja selle ühe kiire nädala pärast me küll veel lapsehoidjat võtma ei hakka. Kui asi suveni jõuab, siis vaatame edasi.

Merka, varem on ka räägitud Nexuse nn reunionist, kuid siis te olete kategooriliselt selle vastu olnud. Miks siis just nüüd?

Merka: Asi on saanud küpseda rahulikult. Nüüd on nagu põhjust ka, meil ju 15 aasta juubel tulekul. Ja ise peab ka väga tahtma ja nüüd oli meil kõigil just see õige tunne taasühinemiseks.