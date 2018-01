Riigi ilmateenistus ennustab, et lähipäevil on valdavalt plusskraadid, vaid öösel langeb kraadiklaas kergesse miinusesse. See tähendab aga omakorda libedaid tänavaid.

Laupäeval ulatub Eestini madalrõhkkonna kauge edelaserv. Öösel sajab kohati lörtsi ja vihma, päeval on sajuhooge laialdaselt. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 0..+3°C.



Pühapäeval jõuab Läänemere äärde uus aktiivne madalrõhkkond. Öö on veel suurema sajuta, hommikul ja päeval sajab lörtsi, idapoolsetes maakondades ka lund ning saartel lisaks vihma. Lõunakaare tuul paisub päevaks taas tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval -1..+3°C.



Esmaspäeval liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle servas sajab meil öösel aeg-ajalt lörtsi, sisemaal ka lund ja rannikul vihma. Päeval on sajuhooge harvem, kuid õhtul jõuab saartele uus sajuala. Tuul pöördub põhjakaarde ja päevaks nõrgeneb. Õhtul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2..+2°C.