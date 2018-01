Põlva Telia klaasuksele on kinnitatud silt „Alates 31. jaanuarist on esindus suletud.“ Abi vajavatel klientidel soovitatakse minna Võrru. Kuigi Põlvast Võrru on napilt kolmkümmend kilomeetrit, siis Tartusse, kuhu on logistiliselt parem sõita, on juba poolsada kilomeetrit. Valgast Tartu esindusse on maad aga ligi üheksakümmend kilomeetrit.

Esindusest väljuv Andres on püha viha täis. „Eestis on õnneks veel teisigi mobiilioperaatoreid. Ma ei hääleta jalgadega ja ei jookse Võrru või Tartusse. Hääletan näppudega. Kui Telial pole klienti vaja, siis pole kliendil ka teda vaja,“ on ta pahane.

Mart-Arvo ütleb, et kuna tema poeg on Telia klient, siis oli tal plaanis sinna üle minna, kuid nüüd jääb see plaan ära.

„Mulle lubati saata juba uus SIM-kaart, aga ütlesin, et võite saata, aga mina seda vastu ei võta. Nii ei saa ikka inimestega käituda. Kui mingi jama on, siis teenust ju ei saa. Saanuks ju ka kuidagi teisiti asja lahendada, aga välismaa omanikel on meist ükskõik. Võib ju kuskil kaubamajas avada väikese leti ja sinna ühe inimese tööle palgata. Ei olegi vajagi suurt esindust,“ leiab ta.

Härra usub, et tasapisi hakkab selline suhtumine firmale endale kätte maksma.

Malle ütleb, et on Telias sügavalt pettunud.„Olen segaduses. Pikaajalise kliendina olin alati Telia peale kindel. Oli nii korralik firma. See jutt ei ole küll õige, et siin rahvas ei liigu. Kui siia tulnud olen, siis kaks-kolm inimest on alati minu ees järjekorras. Olen nii saamatu, et sel kuul tulin esindusse juba teist korda ja käisin siin ka novembris. Käin vahetustega tööl ja autot mul ei ole. Tartusse või Võrru probleemi lahendama minnes tuleb mul päev vabaks võtta ja lisaks raisata raha ka bussipileti peale. Aga mida teevad veel kaheksakümne aastased?“ küsib ta. „Telia, palun ärge pange oma esindust kinni!“

Pidevalt väike järjekord

Põlva volikogu esimees ja äsjane maavanem Igor Taro astub koos mitme teise kohaliku poliitikuga rahva kaitseks barrikaadidele.„Rääkisin telefonitsi Telia jaeklientide ärijuhiga ja selgitasin, et Põlva pole lihtsalt üks koht Võru ja Tartu vahel. Iga kord, kui olen Telia esindusse sattunud, olen pidanud järjekorras ootama. Ka Põlva äriklientidel on seni olnud väga mugav oma uusi töötajaid telefonilepingute ümbervormistamiseks esindusse saata. Lisaks võib arvata, et sarnaselt SEB-ga kipub osa inimesi teenusepakkujaid vahetama selliste vastu, kus saab kohapeal inimestega suhelda. Ettevõte peaks ka seda arvestama, et peale Põlva linna teenindab maakonnakeskus ka ümberkaudset maakonda,“ räägib Taro, kes pakub välja, et ettevõte võiks kaaluda kasvõi väiksema esinduse hoidmist.„Kui arvatakse, et praegune kolme teeninduskohaga kontor on liiast, siis võib katsetada ka ühe teeninduskohaga. Nii saavad ikkagi need inimesed asjad aetud, kes muudmoodi ei saa.“

Taro lisab, et piisas ühel kommenteerijal Facebookis teema korra tõstatada, kui see lahvatas nagu tikust põlema.

„Maakonnakeskusesse tullakse ka muudel põhjustel. Teise maakonda sõit on eraldi ettevõtmine. Kokkuvõttes ei oska muud öelda, kui – kurat võtaks, kaua võib?!“ Taro on ärikliendina tänavu Telia esinduses käinud neli korda ning iga kord on ta pidanud ootama, et teenust saada. Ta tõdeb, et Teliale tuli inimeste äkiline reaktsioon üllatusena ning arvatavasti üritab firma olukorrale siiski mingit lahendust leida.