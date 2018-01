Täna õhtul kell 21.00–00.00 toimub Taxify juhtide streik, mida nad ise ilusa nimega õhtukohviks nimetavad. Keskpäevaks on osalemisest teatanud umbes 70 juhti.

Kaks päeva enne jõule katsetati Taxifys uut hinnasüsteemi, mille tagajärjel langesid juhtide sissetulekud 30%. Seetõttu oli juhtidel keeruline tasuda auto rendi, kütuse, kindlustuse jms töötamisega seotud kulude eest.

Juhid andsid kontorile ühese tagasiside, et selline süsteem ei toimi ega ole hea klientidele ning juhtidele. Sellegipoolest said kõik Taxify juhid esmaspäeva õhtul kella 21 ajal kirja, kus öeldi, et teisipäeva lõunast hakkab siiski uus süsteem kehtima.