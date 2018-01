Äratõugatud ei taha olla meist keegi. Siiski kordame me ühte viga... Me arvame, et armudes kellessegi, et tema peaks ka meid armastama. Alati see nii ei ole. Mõned usuvad meist suisa, et suudame oma ihaldusobjekti panna end armastama...

Kole tõde on see, et kedagi teist me endasse jõuga armuma panna ei suuda, kirjutab Your Tango.

Leidub inimesi, kes mingil põhjusel kipuvad sageli armuma mõnda valesse inimesse, kes neid vastu armastada ei saa. Uskuda või mitte, aga meie sodiaagimärk mõjutab meie valikuid.