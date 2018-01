Veebruaris juba 27. korda toimuv Baltikumi suurim ja vanim reisimess Tourest kuulub tänavu ametlikult ka EV100 sünnipäevaürituste programmi ning pöörab sel aastal erilist tähelepanu kodumaise reisimisega seotud elamustele.



Eesti turismifirmade liidu peasekretäri sõnul näitavad eelmisel aastal jõudsalt kasvanud siseturismi numbrid, et eestimaalastele meeldib kodumaal kvaliteetselt puhata. Seetõttu koondab Tourest messil ühe katuse alla võimalikult palju põnevaid kodumaisete sihtkohtade ja elamuste pakkujaid.



“Koostöös EASiga ainult Eestile pühendatud hall “Puhka Eestis” on igal aastal olnud väga populaarne ning seegi kord on seal väljas kõik Eesti maakonnad parimate kodumaiste reisipakkumistega alates spaapakettidest kuni elamusreisideni välja,” ütles Lugus. “Eesti väikesel territooriumil on nii palju ajaloolist ja põnevat avastada, et kõikide kohtade läbi käimiseks kuluks mitu puhkust. Et selles müriaadis orienteeruda, tasub kindlasti Tourestil pakkujatega kokku saada ning endale sobivaimad kodumaised puhkusepaketid välja otsida.”



Eesti 100. sünnipäeva auks on pühendatud “Elamused ja maitsed” messihallis välja pandud kulinaarne maitserännak läbi Eestimaa erinevate piirkondade koostöös Eesti Toiduteega.



“Messil on kohal ligi poolsada väiketegijat 12 erinevast toidupiirkonnast ning kõik pakuvad just oma kodukohale iseloomulikku toidukraami, mis on ehe ja eestimaine,” rääkis Lugus. “Oleme ühe katuse alla koondanud kõik erinevad kodumaised köögid ja tegijad, mis on üsna harukordne, sest sellise maitserännaku tegemiseks tuleks tavaliselt tunde autos veeta ja Eesti risti-rästi läbi sõita.”



Neil, kes soovivad hea Eesti toidu saladustesse pikemalt süüvida, soovitab Lugus kohale tulla pühapäevahommikusele brunch'ile.



“Head ja ehedat eestimaist toitu saab nautida kõikidel messipäevadel, aga viimase messipäeva hommikul korraldame koos toiduteega vahva Eesti toidule pühendatud hommikusöögi,” ütles Lugus. “Need, kes kohale tulevad võivad siit ammutada lugematuid põnevaid ideid näiteks selleks, kuidas võimalikult traditsiooniliselt, nüansirikkalt ja pidulikult katta kodudes vabariigi aastapäeva puhul pidulaud. Kõik pakkujad on valmis suhtlema ja väärtuslikke Eesti toidu nippe jagama.”



Kuigi EV100 programmis oleval messil on tähtsal kohal kodumaised pakkumised, leiavad reisimessilt endale sobiva puhkusepaketi ka kõik päikese alla ihalejad.



“Põhjamaa inimene vajab päikest ja D-vitamiini ning seetõttu on välismaiste puhkusereiside pakkumine tänavusel Tourestil suurem kui mitmel varasemal aastal. Messikülastajatega suhtlemas ja oma parimaid turismipärleid on inimestele tutvustamas lausa 28 välisriiki,” lausus Lugus. “Seega tasub messile uudistama tulla kõigil, kes kevadeks-suveks endale häid puhkusereise otsivad.”



Tourest on Baltimaade vanim turismimess ja Eestis üks kõige külastatavam mess. Eelmisel aastal käis seal kolme päeva jooksul kokku üle 28 000 inimese.