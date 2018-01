Vabariigi sajanda ümber käiv meenutab miskit pidi taasesitust või välismaa keeli reenactment. Saja aasta tagune tuletatakse meelde ja võimaluse korral mängitakse uuesti läbi. Mis on tore ja mõistlik. Mälu ju nõrgeneb, kool jäänud kaugele. Ega see vabariik ju plaksust sündinud. Muidugi saaks jälle lolle nalju visata, aga jäägem aasta alguse puhul veel helgesse pühademeeleollu. Vaadakem helgesse tulevikku, unustamata minevikku. Muud sobilikud lamedused pealekauba.

Hukas.

Mida muud ühelt vanalt peerult – mis kõlab uhkelt! - ja puitunud rukkilillepuruselt takukoonlalt ikka oodata võiks.

Vahel on päris lõbus ses olekus mõnuleda. Turtsun, sest tahan.

Üks briti erus vanglaarst ja psühhiaater kasutab oma tänapäeva hurjutavate juttude man varjunime Theodore Dalrymple, seletades ise, et nimi kõlab nagu kõhukinnisuse all kannataval turtsakal taadil, kes vaatab oma Londoni klubi aknast välja, limpsib portveini ja kaebab, kuidas maailm alla käib.

Ütles d'Artagnan: isegi hobused pole enam need, kes suure kardinali ajal.

Kõhukinnisust pole, Londonis pole käinud, portvein on samasugune lake nagu ülikooli aegu nabitud piiritusveinid, hobused on lahedad, maailm enam kui hukas. Eriti need noored. Ei mingit kasvatust, ei mingit lugupidamist ja mis muusika see üldse on. Vaat, meie ajal, siis kammis ikka Kreemi Jakup kannelt nii, et tidrikud kohe kuulama jäid.

Nagu enne

Vana peer mäletab nimelt, kuis tolle vana liidu aegu peeti kongresse. Vastav palee Moskva linnas Kremli sees olemas. Kõik olid ajaloolised, rahvaste sõprust kinnitavad, uue, nõukogude rahva tekkimist tähistavad. Õnnelikud, kes ei mäleta. Aga tollasel aal, kui sa oled väike, üksi kodus, oli üsna ükskõik, mis telepurk näitas. Seltsiks ikkagi.

Tramburai manu käisid tervitused sõbralikelt sotsialismimaadelt. Oblastitest. Pealekasvavalt põlvkonnalt, kes revolutsioonilise tõrviku ükspäev üle võtab ja kommunismi valmis ehitab. Oktoobrilapsed. Pioneerid. Komsomol, sama. Lipud, fanfaarid, lavale marss, särava näoga oivik: aitäh lihasele parteile!

Vist ei pea seletama, et kuigi väidetavalt olid need tervitajad valitud vastavate vabatahtlike organisatsioonide poolt, käis asi tegelikult teisiti. Kui juba asjast jutt, siis kõige kaunimalt väljendus täitevkomitee esimees Harald Asi Vladislav Koržetsi surematus seerias „1001 tööd”: ära täna mind, vaid rahvast, kes mind sellele kohale valinud ja seltsimehi, kes rahva valiku kinnitanud.

Sinane maapäev ja manifest – mis uudishimust läbi loeti - tuletavad kangesti seda meelde. Kes tahab, kiljugu nüüd vajadusest nõuka saba maha raiuda.

Ei kavatsegi. Kahetsusväärselt tundub aina enam väärtusliku kogemusena. Sedapidi, kuis vanad veidrused uues kuues ette tulevad. Vahetagu pintsakuid palju tahes, nõretava ustavuse avaldamine partei peajoonele ja seda truult järgivale valitsusele jääb samaks.

Kuigi.

Võimalik, et kogu ettevõtmises ei saa noorukeid endid süüdistada. Manifesti tekst näib olevat koostatud mõttega: kandku ette ja siis unustame ära. Kes ikka lugeda ja norida viitsib.

Peale vanade õeluste.

On see manifest? Võrreldav „Manifestiga kõigile Eestimaa rahvastele”? Millele vist kõlava nimega viidatakse. Tulevad noored, kannavad tõrvikut edasi.

Too manifest oli lihtne, selge, eesti keeles ja särtsakas. Nagu manifest peabki ütlema: nüüd on nii ja nüüd teeme naa.

Noorte oma näib poliitiliselt korrektne hambutu udu. Ei tohiks ülepea manifestiks nimetadagi. Pigem palvekirjaks või siis auaadressiks. Kodanikuõigusteta vähemuse esindajate poolt. Valitsusele, riigikogule, presidendile murede ettekandmine, rõhutades ustavust, toetust ja soovi kunagi sammuda esiridades jne.

Madal lend.

Teemasid arvestades. Kuidagi ei kõla noortepäraselt. Ükski ei pane karjuma, et hukas, vait, kaduge õppima!

Hoidku muidugi noorsoole omistatava mässumeelsuse eest. Tänasel päeval, kui revolutsiooni peetakse heaks sõnaks, võimul on kuuekümnendate hipiajude sonimistesse kinni jäänud tegelased, oleks suurim mäss püüd olla korralik inimene. Kuidas paista välja saja hipsteri seas – pane ülikond selga ja lips kaela. Seotud sõlme, mitte kummiga.

Kes on autor?

Kõik, millest juttu, on leierdatud, nämmutatud, kahjutu, kohitsetud diskursusele (ma ei tea, mida see parasiitsõna tähendab, tegelikult) sobivaks. Haridus, noorte ühiskondlik aktiivsus, lõimumine, Eesti loodus ja elukeskkond. Kõiki neid tarvitatakse siis, kui midagi öelda ei ole, näitamaks, kui hooliv ikka ollakse.

Väheusutav, et koolis kinnipeetavad noored selle hariduse osa kirjutasid. Ei kavatsegi teeselda end noorte asjatundjaks. 80. aastate keskpaik ja tänane on ikka mõnevõrra erinevad. Aga miskit jääb samaks, ega sa looduse vastu saa. Õnnis on see iga, kui ollakse kõigist targem. Mina olin kõige targem 17aastaselt, nüüd vist juhtub see varem, varaküpsus või kui selle nimi, edasi olen ainult rumalamaks jäänud. Arusaam süveneb, muide. Enam ei kipu teadma, kuidas maailma ja kooli peaks korraldama, kahtlused tekivad, kas oma tõde ikka on see ainuke ja õige.

On kuri kahtlus, et teksti, mis kuulutab tühiseks nende kurikuulsate PISA testide tulemused, kus meie huligaanid tipus on, võisid kirjutada teatud sorti vanemad. Need, kes oma lapsukesi kodutöödes aitavad. Mis on tegelikult segamine. Milleks polda lihtsalt võimelised. Haridus unub. Inimene spetsialiseerub vanemaks saades. Kodune õpetamine võib käia pigem kogemata. Ennast kiitmast ma ei väsi, käändeid teadsin mina peast enne, kui need koolis jutuks tulid. Ema rääkis, aga ei kasutanud näitesõnana igavat „laud” või „sein”, vaid rumalat „perse”. Vabandust, aga nii oli. Kahe korraga jäi meelde, lõbus oli ka. Metoodika küsimus. Muidu... leppige, et inimesed on erinevad, ärge tulge inisema, et milleks seda vaja on, milleks tuupida, tähtis on leida seoseid, bla.

Ei tasu tuupimist segi ajada teadmise ja meeldejätmisega. Mälu saab treenida, muide, kui soovite, tuupimisega. Korrutustabel ja arvutud luuletused. On hale võtta liitmistehteks appi kalkulaator või jõuluvanale paberi pealt maha lugeda, tumba oled või? Üle võlli ajades, kui ei tea, ei ole ka võimalik ei seoseid leida, ei järeldada. Ega imestada. Kui te, näiteks, ei tea, et esimesena ületas 100 km/h elektriauto, ei oska te ka imestada, miks üle saja aasta hiljem on selle järglased niisugused ilmatundlikud hädapätakad. Hullem veel on, kui inimene isegi ei tea, et ta ei tea. Kuigi see võib väga mõnus ja turvaline olla. Ei tea.

Edasi läheb ainult hullemaks. Psühholoogi kooli lunimise tagant paistavad jällegi laisad vanemad. Aitavat koolikiusamise vastu. Kes siin lapsik nüüd on. Psühholoog topitakse kooli, et psühholoogil oleks koht ja palk jookseks, mingit muud mõtet sel käehoidmisel ei ole. Halvemal juhul asub veel kiusaja poole – mine tea, äkki on sisemine surutis, avastamata anded, hüperaktiivsus süüdi ning need, kellele nõel selga, lumepall krae vahele surutakse, peaksid mõistvalt suhtuma. No ja kõrgharitud spetsialistidele tuleb ju kohti leida.

Või see lõimumine. Mille peale pahatahtlik noor võiks küsida: kus te olete 25 aastat taasiseseisvumisest sellega jõudnud. Mitte kuhugi, paistab. See kolmandik sõpru teisest rahvusest on jällegi vesi tädikeste veskile.

Ja nii edasi. Taaskasutatav energia ehk eelmainitud elektriautod, kõik muu jama, milles kahelda ei tohi, tõsiusklik soga.