"Mul on väga hea meel, et mulle on jälle antud võimalus esineda EMA galal. Aastast 2016, kui ma esimest korda sain muusikaauhindade lava nautida, on mul eredad mälestused ja kindlasti tuleb ka tänavune auhinnagala meeleolukas," kirjutas Pootsmann eile oma Facebooki leheküljel.

"Lugu räägib sellest, kui kaks inimest on omavahel leidnud täiusliku armastuse, selllise tunde, mil oled järsku nii õnnelik, et avastad, et ei oota enam midagi, loeb ainult praegune hetk," ütles Jüri Pootsmann ERR Menule ja tõdes, et võibolla ainult korraks näib, et maailm on valmis.