Mis on sinu jaoks siiski oluliseim räpi juures?

Kindlasti see, et see on üks väheseid kategooriaid, mitte ainult muusikas, vaid ka kultuuri ilmingutes, kus artistidel kehtib veel endiselt absoluutne sõna- ja väljendusvabadus. Ainukesena, kus artist saab välja öelda seda, mida ta arvab ja kasutades neid sõnu, mida ta ise tahab.

Meil lastakse päris raju räppi ERR´i kanalites isegi varastel hommikutundidel. Mõni konservatiivsem proua või härra võib selle peale hommikukohvi kurku tõmmata. Kas neid "v" ja "m" tähega sõnu on ikka vaja nii rajult otse-eetris tulistada?

Mina pooldan küll seda, et ühel kunstnikul, ükskõik millises kunstivaldkonnas ta tegutseb, on absoluutne vabadus enese loominguliseks väljenduseks. Vabadus teha neid asju, mida ta tahab. Kui mingid asjad mulle ei sobi või ei meeldi, siis ma kas keeran raadio kinni või ma ei loe seda raamatut või ma ei lähe vaatama neid teatrietendusi, mis mulle ei meeldi. Ma ei hakka ründama kellegi loomingulist vabadust ainult sellepärast, et see kuidagi riivab mind. Ega ju ei šokeerita lihtsalt šokeerimise pärast.

Meie ümber on nii palju gemüüset ja ebamäärasust. See, et keegi julgeb loominguliselt midagi välja öelda ja öelda seda otse, siis närvile vajutatakse ikka mingil põhjusel. See, et me juba praegu räägime sel teemal, et kas neid "v" ja "m" tähega algavaid sõnu on lauludes üldse vaja kasutada, siis juba see on oma eesmärgi täitnud. Artist on pannud meid mõtlema. Ja selle asemel, et artiste ära keelata või käskida, et selle "v" tähega sõna asemel kasuta hoopis "p" tähega sõna või vastupidi, siis see paneb mind mõtlema hoopis muudest asjadest.

Kunsti eesmärk ei ole ainult meelt lahutada, vaid näidata ka mis meie ümber toimub ja puudutada meie sotsiaalset närvi.

Kes on sinu lemmikräpparid Eestis?