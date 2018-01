Eesti reklaamib e-riigi kuvandit, kuid riigikogulased ei taha oma igapäevatöös e-hääletada. Palju lähetustes käiv riigikogu liige Marko Mihkelson ütleb, et ta ei tea kusagil maailmas riiki, mille parlamendi sisehääletustel saab osaleda distantsilt, tehes seda näiteks e-hääletuse kaudu.

„Samas on Eesti ainus riik maailmas, kus juba 2005. aastast toimib internetihääletus kõigil valimistel. Miks me ei võiks vähemalt tõsisemalt kaaluda e-hääletuse võimaldamist ka parlamentaarses praktikas? Eriti juhtudel, kui parlamendisaadik viibib tööülesannete tõttu välislähetuses,“ sõnas Mihkleson Õhtulehele.

„Minu meelest ei vähenda see sugugi debati väärtust, vaid võimaldab muuhulgas kokku hoida riigi raha. Iga erakorraline välissõidu katkestamine maksab maksumaksjale palju enam kui võimaldada näiteks e-hääle andmine distantsilt,“ ütles poliitik.

Kuid ta möönab, et see oleks midagi täiesti uut. „Tõsi, see oleks täiesti uus praktika, aga miks ei võiks Eesti siin olla teenäitaja. Turvaline tehnoloogia on ju olemas.“