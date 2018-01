Valge Maja on loonud sisserändeplaani ligi kahe miljoni inimese jaoks. Selline samm on tänutäheks Kongressile vastuolulise Mehhiko müüri rahastamise eest, kirjutab BBC. Seaduseeelnõu täistekst jõuab avalikkuse ette esmaspäeval.

Raha saamise nimel on Trumpi administratsioon nõus toetama DACA ehk niinimetaud Unistajate (Dreamers) programmi, mille kohaselt on 1,8 miljardil sisserändajal võimalus saada USA kodakondsus. Kava kohaselt saaks kodakondsuse 10-12 aasta pärast need, kes on Ameerikasse saabunud juba lapseeas.

Müüri rahastamise vastu on seni olnud demokraadid. Summa, mida Trump Kongressilt küsib, on 25 miljardit dollarit.

DACA programmi kutsuti ellu viis aastat tagasi president Barack Obama juhitud valitsuse poolt.