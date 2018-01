„Elu on nii heaks läinud, et aina rohkem kraageldakse pisiasjade ja tühiasjade pärast,“ ütleb mu paljunäinud sõber, kes sündis pärast Stalini surma.

Oh, Ojasoo-Reinsalu juhtum on nüüd rahunenud ja saab mõne aja hinge tõmmata. Kui paljud on nii mõelnud? Jaanuari esimesel nädalal oli skandaal, et aastavahetusel ei mängitud Eesti hümni. Teisel nädalal oli skandaal, et Eestil on vale hümn. Kolmandal nädalal oli skandaal, et vabariigi aastapäeva etenduse lavastab vale inimene. Neljandal nädalal oli skandaalide skandaal, et kõik ei arva, nagu lavastaks vabariigi aastapäeva etenduse vale inimene. Tõesti, pärast nii tormilist algust kuluks väike paus ära.

Ta on aastakümnete kuludes näinud, kuidas järjest vähem inimesi tajub, et me pole alati olnud iseseisev demokraatlik riik ning et toidu ja asjade küllus ja soe tuba pole kogu aeg olnud enesestmõistetavad. Temalgi on mitukümmend paari kingi. Ta tunnistab, et see on lapsepõlve kompleks, sest pere oli nii vaene, et tal ei olnud kunagi korralikke kingi ega saapaid. Nüüd on tal siis mitukümmend paari kingi ja sportlikumaid jalanõusid ning mitu paari talvesaapaid, aga kunagine vaesus on ikka meeles ja hoiab pea külma, nagu ta ütleb.

Mulle on kümnete inimestega suhtlemisest ja nende tutvusringkonna mõttemaailma tundmisest jäänud mulje, et õnneks väga suur osa Eesti inimesi on ka tänavu jaanuaris pead külmana hoidnud ja tegelevad pärisprobleemidega. Kuna ellujäämismured taanduvad aina tähtsusetumaks, on meil aina rohkem aega muretseda ja pea kuumaks ajada pisiasjade pärast.

Hobune ja internet

Olen lugenud mitut lugu, mille autorid arvavad, et inimesed on muutunud kurjaks, sallimatuks ja kättemaksuhimuliseks. Ma ei usu, et inimeste põhiloomus väga palju muutunud on. Küll on aga väga ja väga muutunud keskkond.

Inimesed on tegelikult kogu aeg halvasti öelnud, vihanud ja kättemaksu haudunud, aga mitte kunagi varem pole selleks nii palju aega jäänud ja mitte kunagi varem pole see sotsiaalmeedia ja internetimeedia tõttu nii avalik ja tohutu levikuga olnud.

Isegi veel mõni aasta tagasi jäid paljud sõnavahetused ja üleskutsed Facebooki või Twitterisse, aga nüüd jõuavad need kohe nn suurde meediasse ja poliitikasse.

Sotsiaalmeedia viib tohutu hulga esimese hetke emotsioone hetkega massidesse.

Kuna Anton Hansen Tammsaarel on 30. jaanuaril 140. sünniaastapäev, siis läheks korraks „Tõe ja õiguse“ maailma. Palju on näiteks esimeses osas halvasti ütlemist, vihkamist ja kättemaksu, aga kreisi- või kubermanguvalitsusse või ajalehtedesse ei jõua sellest midagi. Nädalavahetustel käidi kirikus, surnuaias ja kõrtsis. Nii kaua pidi „postitusega“ ootama, et siis mingigi osa sest sai jõuda publikuni peale oma pere ja naabri. Sõim ja solvangud liikusid siis hobuse kiirusega, tänapäeval aga helikiirusega.

Kui nüüd hüpata tollest ajast 60 aastat edasi, siis 1936. aastal ilmunud näidendis „Kuningal on külm“ seisab Tammsaarel lause: „Mitte imede maal, vaid imede ajastul elame tänapäev. Kõigil on niipalju soove, et ainult imed võivad neid rahuldada.“ Nagu eile oleks kirjutatud.

Sotsiaalmeedia võtab maha ka piduri, mis on peal siis, kui peaks halvasti ütlema inimesele, kes seisab su kõrval ja kuulab sind.

Sotsiaalmeedia vabastab ka vajadusest teisiti mõtlevat inimest ära kuulata, sest lihtsam on ta ära blokkida ja nautida oma sõprade kiidukoori. Loobitakse oma vihagranaadid laiali ja tulistatakse põlgusevalangud ära ning taandutakse omade juurde.

Sõnasõdade küüsis

Noorte teadussaate „Rakett 69“ seitsmenda hooaja võitja Karl Vilhelm Valter ütles intervjuus Katrin Viirpalule eelmise aasta viimasel päeval: „Kõik tunnevad, et kui sul on teistsugune arvamus kui neil, siis see on nagu rünnak nende maailma vastu. Palju raskem on omada oma arvamust ja ülejäänud ühiskonnaga koos toimida. Juhtub see, et neil, kes omavad ühte teatud arvamust, võimaldab tehnoloogia kogu maailmast leida samasuguse arvamusega inimesi ja nendega koos elada mullis, kus eksisteerib ainult see arvamus. Tekib meie versus nemad mentaliteet.” Uskumatult tabav!

Nii juhtubki, et kui inimesed tulevad oma sotsiaalmeedia sõpruskonnast vahel välja värske õhu kätte, on nad šokeeritud, et paljud mõtlevad täiesti teistmoodi. Mis muud kui värdjad. Ahastamine „Kuidas te ometi aru ei saa, et asjad on nii, nagu mina ja mu sõbrad mõtleme!“ levib väga kiiresti.

Mõtlesin eile hommikul, et igaühel on võimalus ja õigus ärkamise hetkest närvi minna ja vingumine käima tõmmata. Närvi ajab mind see lakkamatu lumeihalus (Kas tuleb lõpuks lumi? Ega lumi ometi ära sula?) meedias. Millal lõpuks suusatada saab? Ka see suusatamisihalus ajab närvi. Mind ei huvita lumi ja suusatamine. Rulluisutamine huvitaks, aga on külm, libe ja pime ja see ajab närvi. Kõige rohkem ajab aga närvi see, et kõik pidevalt nii närvis on.

Järgmine samm oleks teha Facebooki grupp „Lumevihkajad” ja mõnitada lumesõpru, kui keset talve lumi ära sulab ja maratonid ära jäävad.

Selline lähenemine on võimalik, aga mitte kohustuslik.

Kuna sõnasõdasid soodustav keskkond (hea elu + sotsiaalmeedia) ei kao, siis pole muud valikut, kui kõik tagasiastumiste, kõrvaleastumiste ja tegematajätmiste nõudjad astuks sammu tagasi. Ja üldse võiks me kõik astuda sammu tagasi, et minna rahulikumalt edasi.