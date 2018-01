Mees ei tohi selle aja jooksul tarvitada alkoholi, narkootilisi ega psühhotroopseid aineid, kanda ega kasutada relva ning peab osalema sotsiaalprogrammis. Elbingul tuleb riigituludesse maksta 1175 eurot sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest ning 24 eurot kaitsjatasu kohtueelsel uurimisel osutatud õigusabiteenuse eest.

Justiitsministeeriumi vanglate pressiesindaja Leanyka Libeon ei saa konkreetselt Beebilõusta juhtumit, kuna kriminaalhooldaja pole juhtumiga jõudnud tutvuda. "Praktika on aga selline, et kui selgub, et kriminaalhooldusalune on rikkunud katseajal talle määratud tingimusi, siis teeb kriminaalhooldaja talle hoiatuse või teeb sellest ettekande kohtule," rääkis Libeon. "Kohus otsustab, kas pöörata karistuse täitmisele, pikendada katseaega või määrata uusi täiendavaid kohustusi."

Õhtuleht päris aru ka Beebilõusta mänedžerilt-tüdruksõbralt Ingrid Männilt. "Kui ta teile Jägermeistrit ei pakkunud, siis ei saa te väita, et pudelis on kindlasti Jägermeister. Seal võis olla mis tahes," ütleb Mänd.