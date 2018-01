Eile aasta lauluks kuulutatud „Kiki Miki“ autor Uku Arop ehk endine Suur Papa oli pärast suurejoonelist galat äärmiselt heas tujus. Tema kaunis tüdruksõber Jaanika aga veelgi paremas.

Jaanika sõnas, et ta on oma kallima üle väga uhke, pärast mida Uku talle armsalt musi tegi. Mida teeb Jaanika, et räpparit enda küljes kinni hoida? „Ma olen mina ise,“ muigas naine.

„Ta on armas ja naljakas ning tal on kõige suurem süda,“ kiitis Arop oma tüdruksõpra.

Millised plaanid olid noorpaaril aga galajärgseks ööks? Vaata Õhtulehe videost!