Eesti mälu instituudi teadur-projektijuhi Eli Pilve sõnul on ettekandepäeva eesmärk anda eeskätt õpetajatele, aga ka laiemale avalikkusele parem ettekujutus juudi kultuurist ja selle kandjatest. "Kahjuks mida aeg edasi, seda nõrgem on arusaam, kuidas sai mitmes ühiskonnas võimalikuks niivõrd halastamatu viha ja süsteemne kiusamispoliitika ühe rahva vastu," ütles Pilve.

"20. sajandi koleduste uurimisel on jõutud oluliste järeldusteni, mida on vajalik aeg-ajalt meelde tuletada, et tunda ära korduvaid vägivallamustreid ja neid tõkestada. Loomulikult peame me rääkima ka eelarvamuste murdmisest, sest need on käivitanud juudiviha erinevatel sajanditel maailma eri paigus. Sel põhjusel käsitleme ettekandeüritusel juudiviha tekkelugu ja räägime mitmekesisest juudi kultuurist."