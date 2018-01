Valimised Euroopa Parlamendi Eestile eraldatud seitsmele kohale toimuvad 2019. aastal kõigest mõned kuud pärast riigikogu valimisi.

Mitteametlikult on erakonnad omavahel nimesid välja käinud ja osa inimesi on ise oma erakondades selgelt teatanud, et soovivad eurosaadikuks kandideerida.

Europarlamenti sihikul hoidvaid poliitikud peavalt esmalt veenma valijaid, et soovitakse väga saada riigikokku, ja seejärel, et tegelikult soovitakse pääseda europarlamenti.

Euroopa Parlamenti valitakse avatud nimekirjade alusel ehk mandaadi saab isik, kes kogub kõige rohkem hääli, olenemata sellest, millisel real ta nimekirjas paikneb.

